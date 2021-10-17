رئيس الوزراء الإسرائيلى: عنف وفشل فى أى مكان تدخله إيران

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أقام قاعدة استخباراتية وتحليلية لمراقبة أنشطة إيران، لا سيما المتعلقة ببرنامجها النووى. وقال موقع "والاه" العبرى، إنهم يحددون ويحللون الإجراءات السرية التى تقوم بها طهران والتى يُزعم أنها تهدف إلى إخفاء البرنامج النووى.

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