مفوضية الانتخابات العراقية: لم نتعرض لأى ضغط خلال الاستحقاق الانتخابى

جدة - نرمين السيد - وقالت "لم نتعرض لأى ضغط خلال الاستحقاق الانتخابى، ولأى طرف الحق بالطعن"، بحسب قناة "العربية". وأوضحت أن "مهلة تقديم الطعون بالنتائج تنتهى بعد غد وهناك 10 أيام للنظر بالطعون بعد انتهاء مهلة تقديمها،" مشددة على التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية.

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