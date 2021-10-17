الهند تقترح استضافة اجتماع أمنى حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - تقدمت الهند، اليوم الأحد، باقتراح لاستضافة اجتماع على مستوى مستشارى الأمن القومى لدول المنطقة حول أفغانستان، يتم عقده حضوريًا فى العاصمة نيودلهى، وسط مخاوف من عودة حركة "داعش ـ خراسان" التى تهدد أمن دول أسيا الوسطى.





ووفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، سيحضر الاجتماع الذى يعقد يومى 10 و11 نوفمبر المقبل، أصحاب المصلحة الرئيسيين فى المنطقة، بما فى ذلك الصين وروسيا وباكستان. وقالت الوكالة إن الهند أرسلت دعوة إلى يوسف معيد، مستشار الأمن القومى الباكستانى، رغم تصاعد التوترات بين الدولتين فى الآونة الأخيرة، حيث تردد أن الاجتماع سيركز على منع أزمة إنسانية تلوح فى الأفق فى أفغانستان. كما تستعد روسيا لاستضافة اجتماع حول أفغانستان فى 20 أكتوبر، ستشارك فيه حركة طالبان أيضًا.

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