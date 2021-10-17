جدة - نرمين السيد - تزور وزيرة الخارجية السويدية، آن لينده، إسرائيل اليوم الأحد، بعد 7 سنوات من أزمة بين تل أبيب وستكهولوم، عقب قرار السويد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد مع نظيرته لينده، وقررا استئناف العلاقات.





وفى تصريحات لصحيفة "يديعوت آحرونوت" قبيل الزيارة، قالت لينده إنها تعتقد أن الحكومة الحالية معنية حقًا بدفع حل الدولتين إلى الأمام، مؤكدة أن "هذا إنجاز كبير فى السياسة الخارجية، وأن الحكومة عملت بجد منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية من أجل حدوث ذلك". وأضافت الوزيرة السويدية: "علاقتنا مع إسرائيل مهمة، نريد أن نحظى بعلاقات جيدة، لم يكن مرحبًا بنا، لكننا عملنا بشكل حثيث لتغيير ذلك". ومن المقرر أن تلتقى لينده، غدًا الإثنين، مع الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد، وفى اليوم التالى ستلتقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكى ورئيس الوزراء الفلسطينيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزيرة خارجية السويد تزور إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.