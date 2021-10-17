"الظاهرة القابضة" تفتتح مصانع جديدة بصربيا ورومانيا وبلغاريا

أعلنت شركة "الظاهرة القابضة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المجال الزراعي، عن افتتاح 5 مصانع جديدة لكبس وتجفيف الأعلاف في صربيا ورومانيا وبلغاريا.

ويأتي الافتتاح في إطار مواصلة الشركة لتحقيق خططها بالتوسع العالمي، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية والانتشار في التواجد الجغرافي حول العالم، من أجل تنويع مصادر الإنتاج والتوريد، بهدف تقليل المخاطر اللوجستية ومواجهة التغير المناخي.

وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "الظاهرة القابضة"، خديم الدرعي، إن الشركة "تعد من أكبر منتجي ومصدري الأعلاف في أوروبا الشرقية ودول البلقان".

وتتكون المصانع الخمسة من 12 خط إنتاج، بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا من البرسيم، وأكثر من 15 صنفا من الأعلاف والحبوب المركزة، وباستثمارات تفوق الـ 500 مليون درهم، لتصبح أكبر شركة في أوروبا الشرقية ودول البلقان في مجال إنتاج وتصدير البرسيم والأعلاف الخضراء إلى العالم".

وأشار إلى أن الشركة كانت قد أضافت زراعة 11 ألف هكتار من البرسيم مؤخرا ضمن مزارعها الواقعة في جزيرة برايلا في رومانيا، البالغة 56 ألف هكتار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء ميناء نهري لشحن الحاويات إلى ميناء كوتستنسا، مباشرة من مزارعها، وإنشاء مخازن جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن من الأعلاف.

وأضاف الدرعي: "تم افتتاح أول مصنع لكبس وتجفيف الأعلاف في جمهورية صربيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن لتصدير البرسيم والسيلاج والقش والأعلاف المضغوطة، وبطاقة تخزينية تصل إلى 20 ألفا، وذلك ضمن مشروع شركة الظاهرة البالغ مساحته 23 ألف هكتار.