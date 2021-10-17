غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، نقلا عن وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بغرق قارب "هجرة غير شرعية" قبالة سواحل البلاد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، نقلا عن وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بغرق قارب "هجرة غير شرعية" قبالة سواحل البلاد. وأضافت "العربية"، أنه تم إنقاذ 7 أشخاص وجارى البحث عن 20 مفقودًا أخرين.

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