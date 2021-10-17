جوتيريش: كورونا تسبب فى دمار الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش، خلال رسالته فى اليوم العالمى لمكافحة الفقر، أن عدم المساواة فى اللقاحات يسمح للمتغيرات بالتطور والاندفاع، مما يحكم على العالم بملايين الوفيات، ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادى الذى قد يكلف تريليونات الدولارات، متابعا "يجب علينا إنهاء هذا الغضب، ومعالجة أزمة الديون، وضمان تعافى الاستثمار فى البلدان الأشد احتياجًا".

وأشار جوتيريش فى هذا اليوم الدولى للقضاء على الفقر، نلتزم "بالبناء إلى الأمام بشكل أفضل مؤكدا على الحاجة إلى إرادة سياسية أقوى وشراكات لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030، كما يجب علينا الاستثمار فى وظائف جيدة فى اقتصاد الرعاية، مما سيعزز مساواة أكبر ويضمن حصول الجميع على الرعاية الكريمة التى يستحقونها.

وقال جوتيريش لا يمكننا التعافى بنصف إمكاناتنا فقط، يجب أن تستهدف الاستثمارات الاقتصادية رائدات الأعمال، وتوفر مزيدًا من الطابع الرسمى للقطاع غير الرسمي، والتركيز على التعليم والحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال الشاملة والرعاية الصحية والعمل اللائق، فضلاً عن سد الفجوة الرقمية.