Result link رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني result.sd

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية اعتماد رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس منذ قليل من قبل السيد وزير التربية والتعليم وبدء رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عنها بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021 والذي يعلن عن أسماء الطلاب والطالبات الاوائل في المرحلة الثانوية بالسودان حيث تعتبر المرحلة الثانوية من أهم المراحل التعليمية التي تحوز على اهتمام الجميع نظرا لكونها تحدد مستقبل الطالب الجامعي ما يجعل الطلاب يتنافسون على الحصول على أعلى الدرجات من أجل الالتحاق بالكليات التي يتمنوها.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021

و خلال الفترة الماضية شهدت محركات البحث إقبالا مكثفا من قبل الطلاب لمعرفه موعد ظهور النتيجة والعثور على رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 خاصة بعد تأخيرها دون إبداء أسباب واضحة من قبل وزارة التربية والتعليم رغم انتهاء الامتحانات منذ اكثر من ثلاث شهور ونصف ولكن أخيرا تم الاعلان عن ظهور نتيجة الشهادة السودانية ومن المفترض أن يتم رفعها على الموقع الرسمي في خلال ساعات من الان.

وخلال الفترة الماضية لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية شهدت اللجان إجراءات مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك مرعاه لسلامة الطلاب والطالبات من الإصابة بكورونا.

نسب نجاح الشهادة السودانية

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أشارت إلى أن نسب نجاح نتيجة الشهادة السودانية 2021 هذا العام من المتوقع أن تكون عالية مقارنة بالأعوام الماضية كما انتهت عمليات التصحيح بشكل رسمي يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري وتمت مراجعة الاوراق ورصد الدرجات تمهيدا لنشرها على الموقع الرسمي للوزارة.

ومن المتوقع أن يكون سبب تأخير تصحيح الأوراق هو ما مرت به السودان والعالم من انتشار فيروس كورونا. وأيضا اعداد دفاتر الاجابة المرتفعة والتي تحتاج الى مجهود كبير فى تصحيحها ودقة متناهية في المراجعة.

موقع نتائج الشهادة السودانية 2021

وللحصول على نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر الموقع الرسمي للوزارة هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها وهي كالاتي:-