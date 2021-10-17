أخبار اليمن : زيادة محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ريال

زيادة محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ريالأعلنت شركة النفط اليمنية أنها ضاعفت عدد محطات بيع مادة البنزين للمواطنين بالسعر الرسمي لترتفع من 42 إلى 84 محطة في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن هذه الآلية تأتي بالتزامن مع الأنشطة والتحضيرات الجارية للفعاليات المركزية احتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام.

وذكر أن الشركة بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي بتشغيل 42 محطة تشمل كافة محطاتها، وعدد من محطات الوكلاء الرسميين في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة لبيع البنزين للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد بـ 425 ريالاً للتر الواحد (8500 ريال للعبوة سعة 20 لتر).

وأشار المصدر إلى أن العملية التموينية تجري وفقا لخطة الطوارئ المطبقة في كل المحطات العاملة بالعاصمة ومراكز المحافظات والتي يتم الاعلان عنها بصورة يومية في المواقع والصفحات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الآلية تسمح بتعبئة 40 لتراً من البنزين لكل وسيلة نقل، كل خمسة أيام، وفقا لنظام الترقيم المعمول به نظرا لشحة المواد المتوفرة منذ ارتفاع وتيرة القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

وأكد المصدر أن هذه الآلية تضمن عدالة توزيع مادة البنزين على أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نوه المصدر إلى استمرار تشغيل المحطات الأساسية حتى نفاد مخزون الشركة من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة مؤخرا على السفينة (جي تي فريدوم) والتي تم الافراج عنها بعد احتجازها من قبل قوى العدوان لفترة تجاوزت 9 أشهر مع غرامة تأخير بلغت مايقارب 5,7 ملايين دولار في سياق مساعي تحالف العدوان لزيادة معاناة الشعب اليمني.

يذكر أن السفينة (جي تي فريدوم) هي ثاني سفينة بنزين يتم الإفراج عنها والسماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام 2021م .