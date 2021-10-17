رونالدو يفاجئ جورجينا بهدية "مختلفة" ثمنها 120 ألف يورو

بدون مناسبة معينة، قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية "ثمينة" لصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، تركتها "مبهورة".

وبعد عودته من رحلته الأوروبية مع منتخب البرتغال، حيث تألق وسجل "هاتريك" في مرمى لوكسمبورغ، فاجأ رونالدو صديقته بهدية ثمينة.

وأهدى رونالدو جورجينا، صندوقا للمجوهرات من ماركة "لويس فيتون"، يبلغ طوله 1.4 متر، ويبلغ ثمنه 120 ألف يورو.

ويأتي صندوق "لويس فيتون" الطويل بأدراج عدة، توضع فيها المجوهرات، بالإضافة لمرآة صغيرة، كما تستطيع جورجينا إغلاقه وإقفاله بالكامل ليتحول إلى صندوق طويل.

ونشرت جورجينا صورة الهدية الثمينة، وكتبت معلقة: "أنا عاجزة عن الكلام كريستيانو".

ويتبادل رونالدو وجورجينا الهدايا الثمينة في السنوات الأخيرة، والتي تصل أحيانا لملايين الدولارات، فسبق أن أهدت جورجينا صديقها الحميم سيارة "مارسيدس جي كلاس" بمناسبة عيد ميلاده.