بأحدث الحلول التقنية.. العراق يصدر شهادة لقاح كورونا الدولية

باشرت وزارة الصحة العراقية بإصدار شهادة التلقيح الإلكترونية الدولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، الأحد.
وسيرتبط النظام الجديد الخاص بهذه الشهادة مع أنظمة جميع دول العالم ذات العلاقة.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العراقية إطلاق منصة "عراق باس"، لتمكين المتلقين للقاح بجرعتين ضد فيروس كوونا المسبب لمرض "كوفيد-19" من الحصول على شهادات التلقيح الدولية.
ويعد "عراق باس" أول نظام لإصدار شهادات التلقيح الإلكترونية الدولية في العراق، ويعتمد أحدث الحلول التكنولوجية للإصدار والتحقق من الشهادات بسلاسة وأمان داخل العراق وخارجه.
وتعتمد عليه المراكز الصحية العراقية في إدخال بيانات المواطنين واللقاحات بشكل سريع وأمن.
من جهتها، أوعزت سلطة الطيران المدني العراقي لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد بإلزام المسافرين المغادرين من المطارات العراقية كافة بإبراز شهادات التلقيح الإلكترونية الدولية، بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل بالإضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها.
واستثنت الصحة العراقية من التلقيح الأشخاص الذين يعانون من أمراض خاصة تمنعهم من تلقي القاح أو أولئك المصابين بالفيروس خلال الثلاثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة)، وإلزامهم بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابتهم بمرض "كوفيد –"19 عند سفرهم.
وتعد شهادة التلقيح الإلكترونية الدولية (Covid-19) بمثابة وثيقة دولية للمواطنين الراغبين في السفر إلى دول عديدة لاستخدامها لأغراض السفر، وبالامكان الحصول عليها عبر أي من منافذ الإصدار المعلنة من قبل وزارة الصحة العراقية
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