حتى نوفمبر.. تايوان تمدد إنذار المستوى الثانى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز القيادة الرئيسى لمكافحة الأوبئة فى تايوان، اليوم الأحد، تمديد إنذار المستوى الثانى ضد فيروس كورونا، فى البلاد، وذلك حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل، بعدما سجلت الجزيرة حالة إصابة بفيروس كورونا، قادمة من الخارج.





ووفقا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية "سى.إن.إيه"، كانت حالة الإصابة الجديدة القادمة من الخارج لامرأة إندونيسية فى الثلاثينات من عمرها، سافرت إلى تايوان منذ أكتوبر الماضى، بينما لم يتم تسجيل أى حالات إصابة محلية، ولا حالات وفاة بسبب الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وبتأكيد حالة الإصابة الجديدة، اليوم الأحد، يرتفع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تايوان إلى 16 ألفًا و337 حالة، من بينها 14 ألف و420 إصابة محلية تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضى، عندما سجلت البلاد أكثر من 100 إصابة بالوباء فى يوم واحد. ولم تعلن تايوان تسجيل أى حالات وفاة جديدة، اليوم الأحد، لتستقر حصيلة الوفيات عند 846 حالة، وفقًا لما أفادت به البيانات الرسمية.

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