الخميس.. استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو فى مجلس الشورى الإيرانى، اليوم الأحد، بعد اجتماع فى البرلمان مع وزير الخارجية، أنه سيتم استئناف المحادثات فى بروكسل يوم الخميس المقبل، مع الدول الخمس التى لا تزال أطرافًا فى الاتفاق النووى الموقع عام 2015.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال النائب أحمد على رضا بيجى، الذى حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، إن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال إن المحادثات مع مجموعة (4+1) ستبدأ الخميس فى بروكسل".

وفى تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، قال النائب إن تصريح الوزير الإيرانى إلى أربع من الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة "فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين"، إضافة إلى ألمانيا.

وكانت المفاوضات حول النووى الإيرانى انطلقت فى فيينا منذ أبريل الماضى. وأكد نائب إيرانى آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو هذا الأسبوع.

وقال النائب بهروز محبى نجم آبادى، عبر حسابه على تويتر: "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة، الحكومة الإيرانية ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع".