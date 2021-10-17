الأردن: تعليق الدوام فى مدارس جرش وعجلون بسبب جرثومة شيغيلا

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد المساعفة، الناطق الإعلامى لوزارة التربية الأردنية، إنه "سيتم تعليق الدوام فى مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية فى المناطق التى تحتوى على جرثومة (شيغلا)".

وأوضح المساعفة، أن "تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد فى المناطق، بحسب المنطقة"، فيما أفاد تلفزيون "رؤيا" الأردنى بوصول 14 حالة جديدة إلى المستشفيات، للاشتباه بإصابتها بالتسمم، ما يرفع حصيلة الإصابات بالمحافظة إلى 72 إصابة مؤكدة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، زار وزير الصحة فراس الهوارى، مستشفى جرش الحكومى، أمس السبت، حيث اطمأن على الوضع الصحى لتسعة أطفال تم إدخالهم لوجود أعراض اشتباه تسمم بجرثومة شيغلا.

وأوضح الوزير، أن جرثومة شيغلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتى فى الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا فى الحالات الشديدة التى تستدعى الصورة السريرية ذلك.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الجرثومة تنشط عادة فى فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء إذا وجدت فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.