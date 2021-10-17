رؤساء مخابرات أمريكا واليابان يلتقون فى سول لبحث تجارب كوريا الشمالية

وحسبما نقلت الإذاعة الكورية، قال مصدر حكومى إن بارك جى-وون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية فى كوريا الجنوبية، سيعقد اجتماعًا مغلقًا مع أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية وهيرواكى تاكيزاوا، مدير الاستخبارات اليابانية، فى سول، أوائل هذا الأسبوع، فى أول اجتماع لهم منذ مايو الماضى.
ومن المتوقع أن يتبادل رؤساء أجهزة المخابرات خلال الاجتماع تقييمهم حول عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة التى نفذتها كوريا الشمالية، إلى جانب بحث القضايا ذات الصلة ببيونج يانج.
ومن المقرر أن تصل هاينز إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، حيث تزور قاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة "يونجسان" وسط العاصمة سول، غدًا الإثنين.
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