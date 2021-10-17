ماليزيا تعتزم منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المطاعم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، إن الأفراد غير الملقحين يجب أن يفكروا فى الحصول على لقاحات كورونا لأنهم سيخسرون العديد من الامتيازات إذا لم يفعلوا ذلك"، علما بأن التطعيم ضد كورونا لم يعد إلزاميا بعد.

وعدد يعقوب، مجموعة من الامتيازات التى سيفقدها رافضى الحصول على اللقاح، مضيفا: "لن يتمكنوا من أداء العمرة أو ربما أداء فريضة الحج العام المقبل عندما تسمح السعودية بذلك لأنهم لا يقبلون إلا المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل".

وتابع أيضًا إن غير الملقحين لن يتمكنوا من تناول الطعام فى المطاعم مع أسرهم أو الصلاة فى مسجد، واختتم كلامه بحديث للممتنعين قائلا: "التطعيم ليس إجباريًا لكنى أشجعك ، أنا أحثك على التطعيم".