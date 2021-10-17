جدة - نرمين السيد - هددت ميليشيا تحالف الفتح العراقى، بالرد ما لم تتراجع مفوضية الانتخابات العراقية عن النتائج التى أعلنتها، أمس السبت.



جدة - نرمين السيد - هددت ميليشيا تحالف الفتح العراقى، بالرد ما لم تتراجع مفوضية الانتخابات العراقية عن النتائج التى أعلنتها، أمس السبت. وكانت المفوضية قد أعلنت فى وقت سابق، إنجاز 95% من الفرز اليدوى فى عدد الدوائر الكلية المحجورة، البالغة 3681 دائرة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى الكلى بلغ 356.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميليشيا الفتح العراقى تهدد بالرد ما لم تتراجع مفوضية الانتخابات عن النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.