عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 1443 .. أجمل الكلمات عن ميلاد النبي “صلى الله عليه وسلم”

هلا بالغوالي اليوم نستعرض باقة من عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وذلك حتى تتمكنوا من تهنئة الأهل والأصحاب والأقارب بأجمل الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سنقوم بتقديمها لكم من خلال موقعنا المثالي حتى تجدوا أرق الكلمات وأجملها على الإطلاق، وتستطيع مبادلة الجميع بالتهنئة بالطرق الأكثر رقياً والتوضيح عن حبهم الشديد للنبي الشفيع الحبيب، فهي تجعل الأجواء الإيمانية تعم المكان وتكون محملة بالعطر المحمدي صلوات ربي وسلامه عليه، ونقدم لكم أيضاً من خلال موقعنا صور تهنئة المولد النبوي وخدمة اكتب اسمك على صور تهنئة المولد النبوي وخدمة رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

إن الكثيرين من جمهور مواقع التواصل المختلفة سواء فيسبوك واتساب، وما إلى ذلك من المواقع الأخرى بدأوا يحثوا بشكل مؤخر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، والسراج المنير، عادة باستخدام أكثر من طريقة له، وتوضح مدى حبهم الشديد و شكرهم وسعادتهم، وترجع بالك اليوم الذي ولد فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذ البشرية من الظلمات إلى النور، ويقوم أيضاً الجميع بتبادل التهنئات مع الأشخاص المحببين لهم، وإليكم عبارات تهنئة المولد النبوي وهي كالآتي:

يزيد شوقنا إليك وحبنا أيها النبي الحبيب صلى عليك الله ياخير الورى وأتم التسليمات وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتب الله على المآذن ذكراك فازددت حباً في القلوب وإذا أردوا الشفاعة منك فلابد أن يصلوا عليك ويسلموا تسليماً.

عن وصفك تسيل المحابر اشتياقاً وتتلهف النفوس من فرط الحنين لك في الحياة بذكرك، طبت والقلب يحبك وينشرح عند الصلاة عليك.

انارت الدنيا وعشت عظيماً غبت عنها ولا تزال سيدها صلى عليك الله مع كل خفقة فقد ذهبت وغبت وماتت كافة الأسماء إلا محمداً، كل عام وأنتم بسعادة وخير بمناسبة حلول مولد خير البرية.

صور تهنئة المولد النبوي الشريف

نقدم لكم باقة من صور المولد النبوي الشريف والتي يمكنكم تبادلها مع الأقارب والأهل للتهنئة في ذكرى المولد النبوي الشريف:

أجمل الكلمات عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم

إن الكلمات المعبرة عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بين ثناياها معاني كثيرة جداً وخصال محمودة، قد تم استوحاها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت أخلاقه الكريمة كما أنها تحث على التمسك بالسيرة النبوية، وتنصح بالعمل بها بكافة المعاملات الدينية والدنيا واليومية، ونشر رسالته لأن بها دلالات ممتازة تجعل القلب مرتاح وتعمل على مخاطبة العقول، وتأخذهم بالأطياف المحمدية على عطرها التي تجعل الأرواح الهائمة مبتهجة مليئة بعشق الحبيب صلى الله عليه وسلم وإليكم الكلمات كالآتي:

رسول من الله نوره تجلى في الورى وفاح في جميع الأرجاء، وفي القلوب مكثت.

هذا ميلادك أتى وتغرد الوجود بهذا اليوم وطل على الدنيا ضيائك إلى أن أنرت العالم أجمع.

كلمات عن ميلادك يا نبي صلوات ربي وسلامه عليك ظهر النور في الورى وبالله لم يأتي للبرايا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنيئاً لمن قام بالصلاة عليه.

يامن تحب النبي محمد وتريد أن يكون شفيع لك يوم المحشر فقم بالصلاة عليه حتى تحصل على شربة من بين يديه فتسعد في الآخرة.

ولد النبي فجاء الاسلام للورى خير الناس قد ظهر وعم النور في أرجاء العالم كل عام ونحن بخير وجميع الأمة الإسلامية في بقاع الأرض المختلفة.

يوم ميلاد له عزاً وقبول يحمل للمشتاق أمل كل عام ونحن لكم مهنئين بهذه الذكرى المجيدة من ميلاد خير الورى صلى الله عليه وسلم حبيب الناس أجمع المصطفى حبيب الأولين والآخرين لا مثيل به ندعوا الله بالحشر معه، وشرب الماء من يده ونتمنى أن نذق محبته وشفاعته يوم القيامة.

عند ميلاد خير الورى قد ظهر للعالمين قمر آخر فاح عطره للعالم أجمع وظل الجميع يحتفلون به إجلالاً وتقديراً وحب له كل عام وأنتم بخير وسعادة أدام الله عليكم الفرحة والسعادة بهذه المناسبات الدينية العطرة.

اكتب اسمك على صور تهنئة المولد النبوي الشريف

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اكتب اسمك على صور تهنئة المولد النبوي الشريف

وبهذا فإننا انتهينا من التحدث عن عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأفضل وأرق الكلمات للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة، والتهنئة الفريدة من نوعها، ومنها ما يصلح للرسائل كل على حسب ذوقه وطريقة احتفاله.