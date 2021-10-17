من دبي إلى لندن.. وكيل أعمال صلاح وصل لإتمام الصفقة المنتظرة

يبدو أن الأمور تتسارع في قضية تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع ناديه ليفربول الإنجليزي، حيث تحرك وكيل أعماله الكولومبي إلى بريطانيا "لحسم الصفقة".

ووفقا لصحيفة "ميرور"، سافر وكيل أعمال محمد صلاح، الكولومبي رامي عباس، على متن طائرة خاصة، من دبي، مقر إقامته، إلى لندن، مساء السبت، للدخول في جولة "نهائية" من المفاوضات مع ليفربول.

ويسعى عباس لإقناع ليفربول بتوقيع عقد "طويل الأمد" مع صلاح، براتب "خيالي" يصل إلى 500 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وفقا لمصادر عدة.

وبعد مباراة تألق فيها صلاح بشكل لافت، أمام واتفورد، ظهر السبت، التقى عباس بالنجم المصري في مطعم فاخر للسوشي وسط لندن.

وتناول الاثنان عشاء في لندن، ومن المتوقع أن يكون الحديث قد دار حول مفاوضات تجديد العقد، التي جاء عباس "ليحسمها".

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن عباس سيلتقي بإدارة ليفربول في الأيام المقبلة، لحسم قضية تجديد العقد، الذي من المقرر أن ينتهي في 2023.

وصب التألق اللافت لصلاح مؤخرا في مصلحة اللاعب، الذي زادت قيمته في الأشهر الأخيرة، كما ارتفع صوت الجماهير المطالبين بتسريع تجديد العقد، ومنح صلاح "ما يريد"، مما يضع عباس وصلاح في "مركز قوة" على طاولة المفاوضات.