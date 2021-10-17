مع تخفيف إجراءات كورونا.. قرار سعودي بشأن المطارات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنها بدأت تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية، للرحلات الدولية والمحلية، اعتبارا من الأحد.
وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات السعودية لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".
ويأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في السعودية، الأحد نظرا، للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
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