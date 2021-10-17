الصحة السعودية: تخفيف الإجراءات لا يعنى عدم الالتزام بالوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مضيفة أن الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.

وفيما يخص تخفيف الإجراءات الإحترازية، أكدت أنه هذا لا يعنى عدم الالتزام بالوقاية من كورونا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.