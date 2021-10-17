جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "التعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمت المباشرة بتطبيقها".
ونوه سيف البدر إلى ضرورة "إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من بينها الجامعات والمعاهد بالنسبة للطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية فى عموم العراق"، مبينًا، أن "فحص الـPCR يمكن أن يكون بديلاً لبطاقة اللقاح من أجل ثبوت عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا".
كما أكد المسؤول العراقى على "ضرورة التشديد على هذه الإجراءات من خلال وسائل الإعلام"، مؤكدًا أن "اللقاحات متوفرة من مناشئ عالمية، وتقدم وقاية من كورونا، بالإضافة الى الاجراءات الصحية الاخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يبدأ تطبيق شرط بطاقة التلقيح فى المؤسسات والجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.