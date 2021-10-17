العراق يبدأ تطبيق شرط بطاقة التلقيح فى المؤسسات والجامعات

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "التعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمت المباشرة بتطبيقها".

ونوه سيف البدر إلى ضرورة "إبراز بطاقة اللقاح قبل الدخول للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من بينها الجامعات والمعاهد بالنسبة للطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية فى عموم العراق"، مبينًا، أن "فحص الـPCR يمكن أن يكون بديلاً لبطاقة اللقاح من أجل ثبوت عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا".

كما أكد المسؤول العراقى على "ضرورة التشديد على هذه الإجراءات من خلال وسائل الإعلام"، مؤكدًا أن "اللقاحات متوفرة من مناشئ عالمية، وتقدم وقاية من كورونا، بالإضافة الى الاجراءات الصحية الاخرى".