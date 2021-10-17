بريطانيا تدرس وضع حماية أمنية للبرلمانيين بعد مقتل نائب طعنًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية تدرس وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد حادثة قتل نائب طعنًا فى مكتبه على يد متطرف.





وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، قالت باتيل فى تصريحات لقناة سكاى نيوز: "نحن بحاجة إلى سد الثغرات المتعلقة بالاجراءات الأمنية للنواب".

وردًا على سؤال بشأن وضع حماية أمنية للنواب فى دوائرهم، قالت الوزيرة إن "كل الخيارات قيد الدراسة حاليًا"، مضيفة أن "سلسلة من التدابير اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد أميس، أول أمس الجمعة".

وكان النائب ديفيد أميس، 69 عامًا، وهو عضو بارز فى حزب المحافظين الذى يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد تلقى عدة طعنات فى الكنيسة الميثودية التى كان يستقبل فيها مؤيديه، فى لى-أون-سى، شرق لندن.

واعتُقل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا فورًا، حيث أشارت الشرطة إلى احتمال ارتباط الحادث بالتطرف الإسلامى، حيث يدعى المهاجم على حربى على، من أصل صومالى، وأحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بريفنت" الخاص بالأفراد المعرضين لخطر التطرف.

وأثار مقتل ديفيد أميس صدمة فى بريطانيا، خصوصًا وأنه يأتى بعد اغتيال النائبة جو كوكس فى وسط الشارع عام 2016، على يد أحد مؤيدى النازيين الجدد.

وقالت الوزيرة باتيل: "تغيرت أمور كثيرة منذ مقتل كوكس"، موضحة أنه كان "وقتًا عصيبًا للغاية بالنسبة للنواب" حول الإجراءات الأمنية، وتم انجاز "الكثير من العمل" منذ ذلك الحين.