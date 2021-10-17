الجيش العراقى: تطهير 20 كم من فلول داعش فى تلعفر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، قال إعلام الحشد فى بيان له، إن "العملية انطلقت بمشاركة الاستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات واللواء 53، ضمن عمليات نينوى للحشد الشعبى والجيش لتفتيش وتطهير سلسلة جبال المحلبية من فلول داعش والمخلفات الحربية".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تدمير عدة مضافات للإرهابيين، وتفتيش 20 كم من الأهداف المرسومة شرق تلعفر".