موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم والقنوات الناقلة ssc sports في الدوري السعودي

يستضيف ستاد مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وذلاك ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي يشهد مباريات أخرى في نفس الجولة اليوم، حين يلعب فريق التعاون خارج الديار ضد الفتح، ويلعب الفيصلي خارج ملعبه ضد الحزم، بينما تم تأجيل مباراة القمة بين الهلال والنصر بعد أن لعبا بالأمس في دوري أبطال آسيا، بينما ينطلق موعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم في السادسة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

اتحاد جدة ضد ضمك في مباراة قوية يأمل فيها رفاق حجازي تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها في آخر مبارياته في الدوري، بعد ان تعادل في الجولة قبل الماضية ضد فريق التعاون بهدف لكل فريق سجله رومارينهو للاتحاد من ركلة جزاء، قبل أن يعادل دوس سانتوس النتيجة للضيوف، ليفقد الاتحاد نقطتين هامتين، قبل أن يتناسى ذلك التعادل سريعاً بتحقيق فوز ثمين في الديربي ضد الأهلي في الجولة التالية بهدفين دون رد، تكفل كلاً من أحمد حجازي، وحمدان الشمراني بتسجيلهما، ليقتنصا للاتحاد ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 16 نقطة، جمعها الفريق من خوض سبع مباريات حقق فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة، متواجداً في صدارة ترتيب البطولة حالياً.

ضمك مفاجأة الموسم الحالي يدخل مباراته ضد الاتحاد متواجداً في المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن رفاق المولد، حيث يمتلك أصحاب الأرض في مباراة الليلة حاليا 14 نقطة، جمعوها من خوض سبع مباريات، تمكنوا فيها من تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتعادلوا في مبارتين، ولم يتلقوا الخسارة سوى في مباراة وحيدة، والفريق يأمل في تحقيق ثالث انتصاراته على التوالي مؤخراً بعدما فاز ضد كلاً من أبها، والرائد في الجولتين الماضيتين.

الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

6:25 بتوقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، فلسطين، البحرين، والأردن.

7:25 بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

5:25 بتوقيت مصر.

4:25 بتوقيت تونس، والجزائر.

عبر تردد قنوات ssc sport 1 SD/ HD على عرب سات: 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، بدر 6.

معلقي مباراة الاتحاد ضد ضمك: فهد الدريبي على الإس دي، وعبد الله الحربي عبي الإتش دي.

موعد مباراة الاتحاد وضمك اليومالقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك