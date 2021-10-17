فرصة سريعة لامتلاك سيارة من تمويل بنك الرياضى1443 تمويل حتى 3 مركبات

تمويل شراء سيارة من بنك الرياض، يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية على معرفة شروط تمويل سيارة من بنك الرياض، حيث يمنح بنك الرياض عملائه الكثير من الخدمات والعروض المتميزة سواء كانوا حاملين الجنسية السعودية أو من غير السعوديين من أهم هذه الخدمات التمويلية هو برنامج تمويل السيارات الذي يتوفر بشروط خاصة بالمواطنين والمقيمين وتختلف الشروط حسب حالة العميل ورغبته في أن يتم تحويل الراتب أو لا يتم ذلك للمزيد نقدم لك هذا المقال.

شروط تمويل سيارة من بنك الرياض 1442 لغير السعوديين

في حال كنت من المقيمين على الأراضي السعودية وترغب في الحصول على تمويل سيارة من بنك الرياض مع تحويل الراتب نقدم لك الشروط في ما يلي:

يجب أن لا يقل عمر العميل عند التقدم لتمويل عن 21 عام.

العميل يجب أن يكون منسوب إلى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

صافي راتب العميل يجب أن يزيد عن أربعة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الوظيفة ثلاثة أشهر.

يجب أن يقوم العميل بإرفاق خطاب تحويل الراتب الموجه لبنك الرياض.

أما إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل شراء السيارة دون أن يتم تحويل الراتب إليك الشروط:

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب العميل هو 8 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل منسوب إلى وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص وأن يكون الحد الأدنى لمدة العمل بالوظيفة هو ثلاث شهور.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 21 عام.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارات من بنك الرياض

للحصول على تمويل السيارة من بنك الرياض يجب عليك إرفاق الأوراقق التالية مع طلب التمويل

إرفاق عرض سعر مقدم من المعرض أو الوكيل إلى بنك الرياض ويجب أن يكون هذا المعرض معتمد لدى البنك.

يتم ملئ البيانات التي تخص طلب التمويل التأجيري للسيارات والمقدم إلي بنك الرياض.

يقدم العميل أصل رخصة قيادة سارية المفعول ،مع تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو إقامة سارية للمواطن غير السعودي.

تقديم أصل صوره قيادة ساري المفعول.

تقديم شهادة تفيد تحويل الراتب.

يتيح بنك الرياض عدة مزايا مختلفة كما ذكرنا على تمويل السيارات منها التمويل التأجيري الذي يسهل عملية اقتناء المركبة التي يحددها العميل بالتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع عظة اشتراطات غير تعجيزية وهي: