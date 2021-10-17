"حرب تصريحات".. الزمالك يكشف كواليس أزمة "غرفة الملابس"

رغم نجاح نادي الزمالك المصري في تحقيق فوز هام خارج قواعده على حساب "توسكر" الكيني بهدف نظيف، في بداية مشواره بمسابقة "أبطال إفريقيا"، إلا أن أزمة "غرفة الملابس" عكرت صفو هذا الانتصار، فما القصة؟

عقب مباراة الزمالك وتوسكر الكيني التي أقيمت على ملعب نيابو الوطني، نشرت المسؤولة الإعلامية، ديانا يوناه، عبر "تويتر"، صور لغرفة خلع ملابس محطمة بشكل جزئي.

وأكدت أن هذا غير مقبول مع إشارة إلى حساب نادي الزمالك الرسمي.

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت المسؤولة الإعلامية للنادي الكيني، أن شجارا بين لاعب الزمالك حازم إمام وبعض زملائه بالفريق كان السبب وراء تحطم غرفة الملابس بهذا الشكل.

وأضافت: "أنه أمر غير مقبول، ما الذي كان سيفعله الزمالك إذا حدث منا هذا الموقف في القاهرة؟ وتقدمنا بتقرير إلى (الكاف) حول واقعة تحطيم غرفة الملابس".

رد الزمالك

من جانبه، يقول المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، عمرو الدردير، إنه لم يكن هناك أي شجار بين لاعبي الفريق الأبيض عقب اللقاء، وأن الواقعة التي تحدثت عنها المسؤولة الإعلامية لنادي توسكر الكيني غير صحيحة.

ويضيف الدردير لموقع "دوت الخليج": "كل ما في الأمر، أن لاعبنا حازم إمام دفع باب غرفة الملابس بقوة، إذ كان غاضبا بسبب عدم المشاركة في اللقاء، وتحطم زجاج الباب، واعتذر نادي الزمالك عن هذه الواقعة للنادي الكيني".

كما يوضح الدردير أن إدارة "القلعة البيضاء" ستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد المسؤولة الإعلامية لنادي توسكر الكيني، ديانا يوناه، لأنها أساءت لنادي كبير بحجم نادي الزمالك دون وجه حق.

وقال: "سيتم استقبال الفريق الكيني أفضل استقبال بمصر، ونؤكد للجماهير أننا لن نتهاون أمام أي شخص يضر بسمعة نادي الزمالك ولاعبيه".