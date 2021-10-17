الراعى: لا يجوز لأى طرف اللجوء إلى العنف فى لبنان

جدة - نرمين السيد - قال البطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعى، أكبر رجل دين مسيحى فى لبنان، اليوم الأحد، إنه لا يجوز لأى طرف فى البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف، وذلك فى أعقاب أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أضاف البطريرك فى عظة اليوم الأحد، أنه "ما من أحد أعلى من القانون والقضاء". وكانت أحداث العنف التى وقعت فى لبنان يوم الخميس الماضى، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص من الشيعة، وسط تصاعد التوترات بشأن التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت الذى وقع العام الماضى.

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