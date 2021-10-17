الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية والمخالفات المرورية بالسجل المدني

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم السجل مدني فمن خلال بوابة ابشر الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يمكنك معرفة قيمة غرامة المرور المقدرة عليك وعدد الغرامات وتاريخ صدورها عليك وموعد دفع المبلغ المالي المقرر عليك وسوف نضع لحضراتكم اليوم رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية في المملكة.

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية

تقدم وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية منها خدمات الجوازات السعودية والتأشيرات وتصاريح الحج والعمرة والاستقدامات وكذلك خدمات الأحوال المدنية السعودية ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تفاصيل المخالفات المرورية وغرامات السيارة أو المركبة الخاصة بك أو بعائلتك.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكنكم الآن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المخالفات بدون ابشر برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني وكذلك سوف ندرج لكم أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات بدون تسجيل الدخول واليكم الآن خطوات استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية وهي كالاتي :

الدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية خدمات ابشر المرور السعودي.

ثم نضغط علي الاستعلامات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك نختار خدمات المرور ساهر برقم اللوحة بالسعودية.

نضغط علي خدمة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية.

سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلي صفحة أخري نقوم بملء كافة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني ونقوم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامنا علي الشاشة والمكون من أربعة أرقام ثم نضغط علي زر عرض.

الاستعلام عن مخالفات ساهر المرورية بالسجل المدني

وللاستفادة من الخدمة عليكم الآن زيارة رابط الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم الهوية أو رقم السجل المدني أو رقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية خدمات ابشر المرور فعند زيارتكم للموقع نرجو منكم اتباع جميع الخطوات المشروحة في اعلي المقال وكتابة كافة البيانات في مكانها المحدد علي الموقع بطريقة سليمة وبعد الضغط علي زر عرض سوف تظهر لنا صفحة بها كافة مخالفات المرور المسجلة عليك وقيمة الغرامة المالية المقررة علي كل مخالفة بتاريخها.