نقل خدمات عمالة منزلية عبر منصة ابشر ومعرفة شروط وخطوات الخدمة بالمملكة

نقل خدمات عمالة منزلية عبر منصة ابشر ومعرفة شروط وخطوات الخدمة، تقدم ابشر الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، ومن اهم الخدمات التي سنتكلم عنها، نقل العمالة المنزلية عبر المنصة، وتساعد المنصة عي زيادة الفاعلية، عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية، وتقديم وتحسين الخدمات للمستفيدين، وتطوير اجراءات الأعمال، ثم رفع مستوي الخدمات للمستفيدين، ومساندة برامج التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وتمكين المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة أبشر، من نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا، وتسمح لهم بالرد على طلبات نقل الكفالة الخاصة بهم بالقبول أو الرفض، وذلك بشكل مشابه لطلبات نقل الكفالة للعمالة المهنية.

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نقل خدمات عمالة منزلية عبر منصة ابشر ومعرفة شروط وخطوات الخدمة

من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر، هو إصدار اقامة للعمالة المنزلية، وأيضا نقل خدمة العمالة المنزلية، بالإضافة إلي تجديد رخصة السير والقيادة، والمخالفات المرورية للعمالة، كل ذلك عن طريق منصة ابشر الإلكترونية بالمملكة، وسنتعرف علي الشروط، وخطوات الخدمة، وشروط الخدمة:

عدم وجود مخالفة مرورية علي صاحب العمل الجديد أو العامل المنزلي. ثم يشترط أن يكون صاحب العمل القديم والجديد والعامل المنزلي أحياء يرزقون. لا يكون صاحب العمل الجديد مطلوبا امنيا. لا يكون العامل المنزلي مسجل هروب. وجود بصمة وصورة للعامل، ولا تقل أعمارهم عن 25 سنة. ثم يستثنى من هذه الخدمة العمالة المنزلية من الجنسية التشادية. أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 فقط. يشترط وجود 15 يوم في اقامة العامل المنزلي عند التنازل. لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية اكثر من مرة. موافقة المقيم ( العمالة المنزلية) على طلب نقل الخدمات، من خلال حسابه في منصة أبشر.

إرسال طلب نقل خدمات العامل المنزلي، إلي الحساب الخاص لصاحب العمل، عبر ابشر. ثم العامل المنزلي يخل إلي ابشر، وعرض جميع طلبات نقل الكفالة، ثم الموافقة أو الرفض. مدة الموافقة علي الطلب 7 أيام، ويقوم صاحب العمل بتأكيد نقل الخدمة في حسابة ابشر.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشرأسعار نقل خدمة العمالة المنزلية

نقل خدمة العمالة المنزلية عبر ابشر يجب دفع الرسوم:

المرة الأولي 2000 ريال. ثم المرة الثانية تصل 4000 ريال. والمرة الثالثة 6000 ريال سعودي.

أولا سداد الرسوم المذكورة لهذه الخدمة. ثم التسديد عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية، عن طريق الحساب البنكي، أو من أجهزة الصراف الألى. لا يمكن نقل الكفالة إلا بعد الحصول علي هوية مقيم. لم يعد تقديم نموذج نقل كفالة، ويمكن فقط التقدم بطلب نقل إلكترونيا. تستغرق عملية نقل كفالة عن طريق أبشر عدة أيام وبحد أقصى 15 يوما.

معلومات مهمة بشأن نقل كفالة عمالة عن طريق أبشر