مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية بجنوب غرب ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن وسائل إعلامية محلية أفادت بأن المروحية سقطت فى منطقة بها غابات، موضحة أن حطام الطائرة تناثر على بعد مئات الأمتار.
وأوضحت أن الشرطة مدينة "هايلبرون" القريبة من موقع الحادث لم تدل بأية تفاصيل عن هوية ضحايا المروحية المحطمة أو موقع إقلاعها والأسباب المؤدية إلى تحطمها حتى الآن.
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