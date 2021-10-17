نيجيريا: مقتل 31 شخصًا فى أعمال عنف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم الأحد، كان من بين الضحايا الـ31، هناك 10 جنود و21 مدنيًا، لافتًة إلى أنها جمعت تلك الأرقام من تقارير إعلامية، ولا تشمل الحوادث التى لم يتم الإبلاغ عنها.

وبحسب الصحيفة، يظهر العدد الإجمالى تراجعًا طفيفًا عما تم تسجيله فى الأسبوع السابق، والذى بلغ 41 قتيلاً على الأقل، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا فى صفوف الأمن.