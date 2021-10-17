جدة - نرمين السيد - قالت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن حراك 17 أكتوبر العام قبل الماضى فى لبنان خلق أملا قويا لدى اللبنانيين فى إمكانية بناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمل ما زال ممكنا من خلال تطبيق الإصلاحات الفعالة والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل.





وأضافت فى تعليق لها اليوم الأحد، على الذكرى الثانية لحراك 17 أكتوبر، أن مطالب الشعب اللبنانى الداعية إلى حياة كريمة ودولة فى خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة لا يزال صداها يتردد بعد عامين من الحراك الذى وصفته بـ"انتفاضة تشرين الأول". وكان لبنان قد شهد مظاهرات كبيرة فى حراك شعبى واسع فى السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2019، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وموجة الغلاء آنذاك، فضلا عن سعى الحكومة لفرض ضرائب جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنسق الخاص للأمم المتحدة: تحقيق أمل اللبنانيين فى مستقبل أفضل ما زال ممكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.