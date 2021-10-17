براتب 2000 ريال قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أقساط مجدولة

براتب 2000 ريال قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، عرض تمويلي متميز ، بأقساط مجدولة وميسرة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ويعتبر هذا العرض التمويلي أحد عروض التمويل الشخصي الميسرة بتسهيلات عديدة في السداد التي تقدمها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب.

براتب 2000 ريال قسط تمويلك بدون كفيل من شركة إمكان

تمويل شركة إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة للعملاء هذا المنتج بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية لهم ، وذلك بأقل راتب شهري وبشروط سهلة وبسيطة ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب من خلال هذا المنتج ، علي مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 2000 ريال سعودي ، وتصل حتي 50 ألف ريال سعودي أتاحت شركة إمكان للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل من خلال مدة سداد تبدأ من 3 أشهر ، وتصل حتي 24 شهر. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل. المواطن الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل شركة إمكان ، بأقل راتب شهري. المواطن المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة إمكان للتمويل بالمملكة ، وذلك بأقل راتب تقاعدى.

الشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون سعودي الجنسية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 20 سنة ، ولا يزيد عن 70 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة إمكان.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من المبالغ المالية من خلال عرض تمويل شركة إمكان.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يقل الراتب التقاعدي له عن 1900 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتبكيفية التقديم على طلب تمويل شركة إمكان بدون كفيل

وفرت شركة إمكان للتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية عندة طرق والتي يمكن من خلالها التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم 920011038 ، كما يمكن التقدم بالطلب من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بشركة إمكان، ويمكن أيضاً للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ، وذلك من خلال زيارة فرع الشركة في المملكة العربية السعودية.