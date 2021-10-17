لعبة ببجي نيوستيت تغزو عالم ألعاب الرويال باتل من جديد بمهمات وإضافات جديدة أضافها المطورين للعبة

- 1/2
- 2/2
لعبة ببجي نيوستيت أو ببجي ٢ هي اللعبة الأكثر انتظارًا حاليًا من لاعبي العالم العاشقين للعبة ببجي موبايل، وذلك عقب اعلان المطورين عن صدور نسخه جديدة من لعبة ببجي موبايل وليس تحديث، حيث ستبقى اللعبة التقليدية كما هي.لعبة ببجي نيوستيت
أعلنت شركة tencent بالاشتراك مع شركة Krafton انهما في الطريق لإصدار نسخه مثالية من لعبة ببجي موبايل بعد الشكاوى المستمرة من عيوب لعبة ببجي التقليدية ولاسيما البطء الذي أفقد اللعبة ملايين من اللاعبين المنسحبين.
التطور في لعبة ببجي نيوستيت
أعلن المطورون أن لعبة ببجي ستظل محتفظة بقصتها، حيث سيهبط اللاعبين من الطائرة بواسطة المظلات فوق الجزيرة الخطيرة ولكن في المستقبل القريب حيث عام ٢٠٥١ ويتقاتل اللاعبين سواء اختاروا اللعب بمفردهم أو مع فريق، والفائز هو من يستطيع البقاء حيًا حتى النهاية.ببجي نيوستيت وغزو عالم الألعاب
اكد المبرمجون والمطورة للعبة ببجي أن لعبة ببجي نيوستيت ستكون اللعبة رقم واحد في العالم وذلك للميزات التي تمت اضافتها لها، ومنها على سبيل المثال:
- تطوير أسلحة القناصة وجعلها اكثر دقه في اصطياد الأهداف.
- وجود طائرة بدون طيار.
- إضافة السيارات الكهربائية الحديثة التي ستزيد من متعة المطاردة.
- المنازل سيكون لها نوافذ زجاجية قابلة للكسر.
- سيتم اطلاق صواريخ من السماء وعلى اللاعبين الهروب والاحتماء منها.
- الموتوسيكلات ستصبح أكثر جودة وبأشكال حديثة متميزة.
- سيتم إضافة السيارات المصفحة التي تقاوم الرصاص.
- جرافيك لعبة ببجي نيوستيت سيكون الاحدث في عالم الألعاب.
- اللاعبين سيتمتعون بشخصية أقوى حيث سيتم زيادة معدل أعمارهم.
- لن تقتصر اللعبة على أجهزة الأندرويد بل ستكون متاحة للأيفونات أيضا.
- تم إضافة وضع قتالي جديد وهو ٨ لاعبين يقاتلون ٨ لاعبين أخرين.
لعبة ببجي نيوستيت ستحدث ضجة عالمية كما أحدثت لعبة ببجي موبايل في إصدارها الأول، ولكن مازالت التحذيرات قائمة من لعبة ببجي حيث أن إدمانها قد أدى لوفاة مراهقين وأطفال مما دفع الدول لمنعها تمامًا، وهذه اللعبة جاءت لتنافس العديد من الألعاب الأخرى منها جراند ثفت أوتو ولعبة فري فاير، وهذا الإصدار تحديداً مميزاً للغاية.
الوسوم
لعبة ببجي نيوستيت أو ببجي ٢ هي اللعبة الأكثر انتظارًا حاليًا من لاعبي العالم العاشقين للعبة ببجي موبايل، وذلك عقب اعلان المطورين عن صدور نسخه جديدة من لعبة ببجي موبايل وليس تحديث، حيث ستبقى اللعبة التقليدية كما هي.لعبة ببجي نيوستيت
أعلنت شركة tencent بالاشتراك مع شركة Krafton انهما في الطريق لإصدار نسخه مثالية من لعبة ببجي موبايل بعد الشكاوى المستمرة من عيوب لعبة ببجي التقليدية ولاسيما البطء الذي أفقد اللعبة ملايين من اللاعبين المنسحبين.
التطور في لعبة ببجي نيوستيت
أعلن المطورون أن لعبة ببجي ستظل محتفظة بقصتها، حيث سيهبط اللاعبين من الطائرة بواسطة المظلات فوق الجزيرة الخطيرة ولكن في المستقبل القريب حيث عام ٢٠٥١ ويتقاتل اللاعبين سواء اختاروا اللعب بمفردهم أو مع فريق، والفائز هو من يستطيع البقاء حيًا حتى النهاية.ببجي نيوستيت وغزو عالم الألعاب
اكد المبرمجون والمطورة للعبة ببجي أن لعبة ببجي نيوستيت ستكون اللعبة رقم واحد في العالم وذلك للميزات التي تمت اضافتها لها، ومنها على سبيل المثال:
- تطوير أسلحة القناصة وجعلها اكثر دقه في اصطياد الأهداف.
- وجود طائرة بدون طيار.
- إضافة السيارات الكهربائية الحديثة التي ستزيد من متعة المطاردة.
- المنازل سيكون لها نوافذ زجاجية قابلة للكسر.
- سيتم اطلاق صواريخ من السماء وعلى اللاعبين الهروب والاحتماء منها.
- الموتوسيكلات ستصبح أكثر جودة وبأشكال حديثة متميزة.
- سيتم إضافة السيارات المصفحة التي تقاوم الرصاص.
- جرافيك لعبة ببجي نيوستيت سيكون الاحدث في عالم الألعاب.
- اللاعبين سيتمتعون بشخصية أقوى حيث سيتم زيادة معدل أعمارهم.
- لن تقتصر اللعبة على أجهزة الأندرويد بل ستكون متاحة للأيفونات أيضا.
- تم إضافة وضع قتالي جديد وهو ٨ لاعبين يقاتلون ٨ لاعبين أخرين.
لعبة ببجي نيوستيت ستحدث ضجة عالمية كما أحدثت لعبة ببجي موبايل في إصدارها الأول، ولكن مازالت التحذيرات قائمة من لعبة ببجي حيث أن إدمانها قد أدى لوفاة مراهقين وأطفال مما دفع الدول لمنعها تمامًا، وهذه اللعبة جاءت لتنافس العديد من الألعاب الأخرى منها جراند ثفت أوتو ولعبة فري فاير، وهذا الإصدار تحديداً مميزاً للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعبة ببجي نيوستيت تغزو عالم ألعاب الرويال باتل من جديد بمهمات وإضافات جديدة أضافها المطورين للعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.