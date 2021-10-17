لعبة ببجي نيوستيت تغزو عالم ألعاب الرويال باتل من جديد بمهمات وإضافات جديدة أضافها المطورين للعبة

لعبة ببجي نيوستيت أو ببجي ٢ هي اللعبة الأكثر انتظارًا حاليًا من لاعبي العالم العاشقين للعبة ببجي موبايل، وذلك عقب اعلان المطورين عن صدور نسخه جديدة من لعبة ببجي موبايل وليس تحديث، حيث ستبقى اللعبة التقليدية كما هي.

أعلنت شركة tencent بالاشتراك مع شركة Krafton انهما في الطريق لإصدار نسخه مثالية من لعبة ببجي موبايل بعد الشكاوى المستمرة من عيوب لعبة ببجي التقليدية ولاسيما البطء الذي أفقد اللعبة ملايين من اللاعبين المنسحبين.

أعلن المطورون أن لعبة ببجي ستظل محتفظة بقصتها، حيث سيهبط اللاعبين من الطائرة بواسطة المظلات فوق الجزيرة الخطيرة ولكن في المستقبل القريب حيث عام ٢٠٥١ ويتقاتل اللاعبين سواء اختاروا اللعب بمفردهم أو مع فريق، والفائز هو من يستطيع البقاء حيًا حتى النهاية.

اكد المبرمجون والمطورة للعبة ببجي أن لعبة ببجي نيوستيت ستكون اللعبة رقم واحد في العالم وذلك للميزات التي تمت اضافتها لها، ومنها على سبيل المثال:

تطوير أسلحة القناصة وجعلها اكثر دقه في اصطياد الأهداف.

وجود طائرة بدون طيار.

إضافة السيارات الكهربائية الحديثة التي ستزيد من متعة المطاردة.

المنازل سيكون لها نوافذ زجاجية قابلة للكسر.

سيتم اطلاق صواريخ من السماء وعلى اللاعبين الهروب والاحتماء منها.

الموتوسيكلات ستصبح أكثر جودة وبأشكال حديثة متميزة.

سيتم إضافة السيارات المصفحة التي تقاوم الرصاص.

جرافيك لعبة ببجي نيوستيت سيكون الاحدث في عالم الألعاب.

اللاعبين سيتمتعون بشخصية أقوى حيث سيتم زيادة معدل أعمارهم.

لن تقتصر اللعبة على أجهزة الأندرويد بل ستكون متاحة للأيفونات أيضا.

تم إضافة وضع قتالي جديد وهو ٨ لاعبين يقاتلون ٨ لاعبين أخرين.

لعبة ببجي نيوستيت ستحدث ضجة عالمية كما أحدثت لعبة ببجي موبايل في إصدارها الأول، ولكن مازالت التحذيرات قائمة من لعبة ببجي حيث أن إدمانها قد أدى لوفاة مراهقين وأطفال مما دفع الدول لمنعها تمامًا، وهذه اللعبة جاءت لتنافس العديد من الألعاب الأخرى منها جراند ثفت أوتو ولعبة فري فاير، وهذا الإصدار تحديداً مميزاً للغاية.