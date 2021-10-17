مورينيو يشعل التوقعات: مكانة خاصة لجماهير نيوكاسل في قلبي

مع اقتراب موعد رحيل المدرب الحالي لنيوكاسل يونايتد، أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن لديه "ارتباط عاطفي" مع جماهير النادي الإنجليزي الذي استحواذ عليه مؤخرا صندوق الاستثمار السعودي.

وتوقعت مصادر محلية رحيل المدرب الحالي لنيوكاسل، ستيف بروس، عن تدريب النادي، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء عملية "التغيير" الشاملة في النادي.

ومن أول مهام الفريق، تعيين مدرب جديد، يقود النادي خلال الفترة الانتقالية المقبلة، وبدأت أسماء مدربين كبار في أوروبا بالظهور كمرشحين.

ومع اقتراب رحيل بروس، خرج مورينيو بتصريح مثير للجدل، مؤكدا أن لدى نيوكاسل "مكانة خاصة" في قلبه.

وقال مورينيو: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني عملت لسنوات عديدة مع أحد أهم الشخصيات في تاريخ نيوكاسل، السير بوبي روبسون، ولهذا السبب كان لدي دائما ارتباط عاطفي مع تلك المدينة وتلك القاعدة الجماهيرية".

وأثار مدرب روما الحالي الجدل بتصريحاته، واضعا نفسه بالصورة كمرشح "غير متوقع" لتدريب الفريق الذي يسعى لتحقيق استثمارات كبيرة في قادم الأشهر.