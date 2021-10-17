35.2 % ارتفاعا فى عدد طلبات اللجوء لألمانيا خلال 9 شهور

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد طلبات اللجوء فى ألمانيا مجددا منذ بداية العام الجارى وحتى شهر سبتمبر الماضى بنسبة 35.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، مشيرة إلى أنها تلقت 100 ألف و278 طلبا أوليا للحصول على حق اللجوء.





وأوضحت الهيئة، وفقا لما نقله موقع "دويتشه فيله" الألمانى، أن نحو 19.5% من الطلبات الأولية للجوء تتعلق بأطفال تقل أعمارهم عن عام وولدوا فى ألمانيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد طلبات المتابعة، أى الطلبات اللاحقة لطلبات أولية، بنسبة 162%، ووصل إلى 31 ألفا و454 طلبا، وبذلك تلقت الهيئة إجمالى 131 ألفا و732 طلب لجوء فى الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين. وأشارت إلى أن أغلب طالبى اللجوء الذين قدموا طلب حماية لأول مرة فى ألمانيا هذا العام من سوريا وأفغانستان والعراق، حيث بلغ عدد الطلبات لأشخاص منحدرين من سوريا 40 ألفا و472 طلبا، ومن العراق 8 آلاف و531 طلبا، ومن أفغانستان 15 ألفا و45 طلبا أوليا. يذكر أن عدد طلبات اللجوء الأولية فى ألمانيا اتسم بالتراجع المستمر فى الفترة بين 2016 و2020.

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