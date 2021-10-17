بيل كلينتون يغادر المستشفى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون. وعولج كلينتون فى وحدة العناية المركزة بمركز "إيرفين" الطبى التابع لجامعة كاليفورنيا.

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