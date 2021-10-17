التمويل النقدي نفاذ 60 ألف ريال بدون فوائد

قرض نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية هذا المنتج صمم خصيصاً للعاطلين والعاملين بالمملكة العربية السعودية حيث هذا التمويل موجة للمواطن السعودي وأيضاً القادر على العمل ولكن ليس لديه فرصة عمل ويتميز تمويل نفاذ بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم تفاصيل وشروط الحصول على تمويل نفاذ.

التمويل النقدي نفاذ 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

وفر بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية تمويل نفاذ من أجل مساعدة المواطن السعودي على تحمل أعباء الحياة وأيضاً مساعدة العملاء الذين لا يجدون وظائف ولكنهم قادرين على العمل ومن خلال تمويل نفاذ يستطيع العميل من ممارسة أعمال حرة ويتميز هذا التمويل بما يلي

تمويل نفاذ يتميز بأنه متاح للعاطلين وأيضاً للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بشرط ألا يتجاوز الدخل عن 20 ألف ريال.

يتميز أيضاً تمويل نفاذ بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض نفاذ بأنه ليس له فوائد.

يتميز كذلك بأن العميل المتقدم يستطيع الحصول على تمويل نقدي ربما يصل قيمة إلى 60 ألف ريال.

أيضاً من خلال تمويل نفاذ يستطيع العاطلين التسجيل في التأمينات الإجتماعية.

شروط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

حدد بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية عدد من الشروط والأحكام البسيطة والتي لابد من توافرها من أجل الحصول على منتج نفاذ وتتمثل تلك الشروط في

يشترط أن يجتاز العميل المتقدم الفحص الائتماني.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم ليس مدين لبنك التنمية الإجتماعية بالسعودية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم لا يزيد دخله عن 20 ألف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يقدم العميل المتقدم ضمان من أجل الحصول على التمويل.

لابد كذلك أن تكون فترة السداد لا تتعدى 40 شهر.

كذلك لابد أن يحدد العميل المتقدم نوع نشاط العمل الحر الذي يرغب في مزاولة.

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

أيضاً تقديم العنوان الوطني.

كذلك رقم حساب الايبان.

رقم الهاتف المسجل لدى أبشر.

متطلبات الحصول على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية