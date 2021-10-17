شروط أخذ قرض ثاني من بنك التنمية و أهم الفئات المستحقة لهذا القرض

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية وما هي الفئات المستحقة لهذا القرض يعد من أهم الأمور التي يسعى مواطني المملكة العربية السعودية و بنك التسليف حاليا أو بنك التنمية الاجتماعية لأنه يعد من أكبر البنوك الداعمة في تيسير العديد من القروض المختلفة علي المواطنين من جميع الفئات من هنا نلقي الضوء عن هذه الشروط اللازم توافرها عند الرغبة في الاقتراض للمرة الثانية من بنك التسليف و ما هي التعديلات الجديدة قروض بنك التسليف.

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التنمية

عند الرغبة في الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف حيث أن البنك لم يضع شروط محددة لذلك في هذه الحالة هي نفس الشروط العامة للحصول على القرض غيران البنك لا يعطي قرض الزواج و قرض الترميم و قرض الأسرة غير مرة واحدة فقط لا غير.

بالنسبة لقرض الزواج يجب تحقيق شرط وفاة الزوجة الأولي.

عند وقوع انفصال قبل الزواج الفعلي أو المعاشرة الزوجية.

يشترط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

لا يوجد مديونية على المقترض لأي بنك أخر.

من الضروري أن يتمتع المتقدم للقرض بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة حتى يضمن البنك سداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

يجب توافر كل المستندات والوثائق والأوراق المطلوبة من قبل البنك طبقا للائحة.

يجب تقديم ضمان كافي حتى يتمكن العميل من الحصول على القرض.

يعطى بنك التنمية التمويل للموظف الذي لديه دخل ثابت بقيمة 10000 ريال سعودي على الأكثر. يقدم القرض للمتعطل عن العمل ويكون له القدرة على العمل ولا يجد له دخل شهري ثابت. يقدم للأفراد الغير منتمين لأي من المؤسسات التمويلية الاجتماعية بالمملكة. من لديه عمل في مجال يتم فيه التنقل من جهة إلي اخرى ومن يحصل على راتب أقل من 5000 ريال سعودي.

الفئات المستحقة من قرض نفاذ من بنك التسليفما هي التعديلات الجديدة في قروض بنك التسليف

بعدما قمنا بشرح كل تفاصيل شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف يوجد بعض التعديلات الجديدة من قبل البنك والتي تم تطبيقها على القروض المقدمة من بنك التسليف وهي: