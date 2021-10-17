أخبار اليمن : 232 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

232 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 232 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 8 غارات للطيران التجسسي في الفازة وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاُ استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و23 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 265 قذيفة و183 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.