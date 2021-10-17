التسجيل الآن.. رابط موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2021 عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

يستعرض لكم ثقفني، طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2021، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في دولة ليبيا، من أجل التعرف على كيفية التقديم لمنحة 50 ألف دينار ليبي الخاصة بالزوجة والأبناء، وكان وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء التسجيل للمنحة التي قامت الحكومة الليبية بتوفيرها للمواطنين، وتتم آلية التسجيل إلكترونيا بخطوات سهلة وبسيطة، يمكن لكافة المواطنين الذين تنطبق فيهم الشروط التسجيل في المنحة الآن، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على الطريقة الصحيحة للتسجيل كما نستعرض رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء.

ما هي منحة الزوجة والابناء ليبيا 2021

تعتبر هذه المنحة شكل من أشكال المساعدة التي توفرها الحكومة لعدد كبير من المواطنين الليبين، وتساهم هذه المنحة في زيادة ورفع مستوى دخل العائلات المستفيدة من هذه المنحة، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويتم التسجيل لها من خلال وزارة الشؤو الاجتماعية، وتأتي هذه المنحة ضمن القانون الليبي لعام 2013، وقد كشفت الوزارة عن الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة، حيث يشترط أن تكون الزوجة ليبية الجنسية ولا يوجد لها مصدر دخل ثابت، كما يجب أن تكون الزوجة التي زوجها من جنسية أخرى لا تمتلك أي مصدر دخل، ومن الضروري أن يكون عمر الأبناء 18 عام أو أكثر.

طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء

كثرت الأسئلة حول طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء من قبل العديد من المواطنين، ونوفر لكم في السطور التالية شرحا شاملا ومفصلا لآلية التسجيل بالشكل صحيح، وقد وجب التنويه إلى أهمية ادخال المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من هذه المنحة، وننتقل الآن إلى خطوات التسجيل خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى، قم بزيارة رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء. الخطوة الثانية، إدخال رقم القيد و الرقم الوطني في رابط منحة الزوجة والأولاد. الخطوة الثالثة، أدخل رقم الهاتف المحمول، حيث ستيصل لك كود التفعيل إلى هاتفك ثم قم بادخاله. الخطوة الرابعة، يظهر لك جميع البيانات في موقع المنحة، وتستطيع تغيير رقم الحساب. الخطوة الخامسة، النقر على التسجيل في المنحة.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء

لمن يرغب في التعرف على موعد صرف منحة الزوجة والأبناء، وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية امكانية الاستعلام الإلكتروني عن موعد الصرف، ويمكن لكم الاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول إلى رابط الموقع التالي الخاص بمنظومة المنحة من هنا.