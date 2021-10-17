هل تريد معرفة طريقة التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا، في هذا المقال سوف اسرد لك الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة مدرستي، أصبحت كيفية الاشتراك في منصة مدرستي من خلال توكلنا الحكومية ضمن إهتمام العدد الكبير من أولياء الأمور في المملكة السعودية، وهذا في وجود توفير المنصة لطريقة الالتحاق من خلال عدة خطوات سهله، وتعمل المنصة على تقديم عدد من الخدمات الفريدة التي إتاحتها للتلاميذ بالمملكة، وبعد أن صارت إجراءات الاشتراك في منصة مدرستي بواسطة توكلنا ذات تركيز واسع سيتضمن ذاك المقال كافة البيانات المطلوبة بخصوص ذلك الأمرالتسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا
هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة لكيفية التسجيل في منصة مدرستي من خلال خدمات توكلنا:
أولاً تنزيل تطبيق توكلنا على التليفون المختص.
بعد أن يكمل تثبيت التطبيق يقتضي الدخول إلى الحساب المعترف به رسميا في تطبيق توكلنا، وبالتالي النقر على شارة حسابي.
سوف تظهر لائحة تشتمل مجموعة بدائل ومنها ” منصة مدرستي “.
ينبغي النقر على شعار المنصة، ومن ثم إضافة اسم الطالب للبحث عنه.
عند ظهور اسم الطالب؛ يكمل الضغط فوق منه من أجل طلب إرسال كلمة السر خاصته.
ستصل رسالة تتضمن على كلمة السر، ويجب إدخالها على الموقع.
بهذا سوف يتم تنشيط الحساب في منصة مدرستي
هنالك عدة فوائد في منصة توكلنا، حيث يعتبر برنامج توكلنا من البرامج التي ساعدت المملكة العربية السعودية من رفع كفائة الخدمات الاون لاين لعام 2021 ، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها برنامج ابشر للمواطن السعودي هي:
- وظيفة خدمية تصريح طالب.
- وظيفة خدمية طلـب إخطار إلحاقي للسائق الخاص.
- مساندة تبليغ كسر حظر التجول.
- خدمة إلتماس تصاريح التموين في نطاق الحي.
- وظيفة خدمية إشعار الرياضة والمشي 60 دقيقة في اليوم.
- مساندة إخطار طبي طارئ.
- خدمة استعراض أجدد الأخبار الصحية والطبية.
- خدمة البحث والاستفسار عن أعمال غير شرعية فرد أجدد.
- خدمة دعوة تصاريح الذهاب للخارج.
- خدمة استعراض تصاريح الشغل.
- وظيفة خدمية استعراض المخالفات.
- وظيفة خدمية عرض تصاريح المواقيت الطبية للمستخدم.
وظيفة خدمية الإجابة عن الأسئلة الصحية لمساندة وزارة الصحة في مواصلة الحالات.
هل تريد معرفة طريقة التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا، في هذا المقال سوف اسرد لك الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة مدرستي، أصبحت كيفية الاشتراك في منصة مدرستي من خلال توكلنا الحكومية ضمن إهتمام العدد الكبير من أولياء الأمور في المملكة السعودية، وهذا في وجود توفير المنصة لطريقة الالتحاق من خلال عدة خطوات سهله، وتعمل المنصة على تقديم عدد من الخدمات الفريدة التي إتاحتها للتلاميذ بالمملكة، وبعد أن صارت إجراءات الاشتراك في منصة مدرستي بواسطة توكلنا ذات تركيز واسع سيتضمن ذاك المقال كافة البيانات المطلوبة بخصوص ذلك الأمرالتسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا
هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة لكيفية التسجيل في منصة مدرستي من خلال خدمات توكلنا:
أولاً تنزيل تطبيق توكلنا على التليفون المختص.
بعد أن يكمل تثبيت التطبيق يقتضي الدخول إلى الحساب المعترف به رسميا في تطبيق توكلنا، وبالتالي النقر على شارة حسابي.
سوف تظهر لائحة تشتمل مجموعة بدائل ومنها ” منصة مدرستي “.
ينبغي النقر على شعار المنصة، ومن ثم إضافة اسم الطالب للبحث عنه.
عند ظهور اسم الطالب؛ يكمل الضغط فوق منه من أجل طلب إرسال كلمة السر خاصته.
ستصل رسالة تتضمن على كلمة السر، ويجب إدخالها على الموقع.
بهذا سوف يتم تنشيط الحساب في منصة مدرستي
هنالك عدة فوائد في منصة توكلنا، حيث يعتبر برنامج توكلنا من البرامج التي ساعدت المملكة العربية السعودية من رفع كفائة الخدمات الاون لاين لعام 2021 ، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها برنامج ابشر للمواطن السعودي هي:
- وظيفة خدمية تصريح طالب.
- وظيفة خدمية طلـب إخطار إلحاقي للسائق الخاص.
- مساندة تبليغ كسر حظر التجول.
- خدمة إلتماس تصاريح التموين في نطاق الحي.
- وظيفة خدمية إشعار الرياضة والمشي 60 دقيقة في اليوم.
- مساندة إخطار طبي طارئ.
- خدمة استعراض أجدد الأخبار الصحية والطبية.
- خدمة البحث والاستفسار عن أعمال غير شرعية فرد أجدد.
- خدمة دعوة تصاريح الذهاب للخارج.
- خدمة استعراض تصاريح الشغل.
- وظيفة خدمية استعراض المخالفات.
- وظيفة خدمية عرض تصاريح المواقيت الطبية للمستخدم.
وظيفة خدمية الإجابة عن الأسئلة الصحية لمساندة وزارة الصحة في مواصلة الحالات.
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