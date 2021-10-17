كيفية التقديم في وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر وموعد التقديم في وظائف الجوازات jobs.sa

كيفية التقديم في وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر، أصدرت المديرية العامة للجوازات بيان عن بدء فتح باب التقديم لوظائف الجوازات من النساء 1443 رتبة جندي وذلك بعد إعلان المديرية العامة للجوازات من قبل الإدارة العامة عن القبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية الشؤون العسكرية وبدء فتح باب القبول والتسجيل في كادر النساء برتبة جندي وذلك للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها للعام الهجري الجاري.

يتم التقديم في وظائف الجوازات من خلال الدخول على رابط أبشر توظيف المديرية العامة للجوازات.

للتقديم على الوظيفة ومليء كافة البيانات.

كيفية التقديم في وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر

وقد وضعت المديرية العامة بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف الجوازات ومنها:

أن تكون المتقدمة لديها سيرة حسنة وعلي خلق وسمعه طيبه.

أن تكون المتقدمة لديها الجنسية السعودية فقط وهي من أصل سعودي وذو منشأ سعودي ويستثني التي كانت خارج البلاد مع والدها خارج الأراضي السعودية.

ويجب أن تكون المتقدمة لم تقوم بالتقديم في أي وظيفة أخرى تابعة للنظام العسكري.

أن تكون المتقدم لم تتعرض للمحاكمة من قبل ولا تقوم بارتكاب أي جرائم تخالف الشرع والقانون.

وتكون المتقدمة متزوجة من جنسية سعودية فقط.

أن تكون المتقدمة لم يتم استبعادها من أحد المعاهد العسكرية من قبل.

كما يجب أن تكون حاصلة على الثانوية العامة فقط وما يعادلها.

أن ينجح المتقدمات في في تخطي المقابلة الشخصية.

إذا كانت المتقدمة حصلت على الثانوية من خارج البلاد فإنها تقوم بإجراء معادلة لها من وزارة التعليم السعودية.

أن تكون المتقدمة لديها بطاقة الهوية الوطنية وتكون بتاريخ صلاحية ساري.

يلزم عليهم اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.

يلزم المتقدم النجاح في جميع الاختبارات اللازمة للقبول.

شروط تقديم وظائف الجوازات للعام الهجري 1443موعد التقديم في وظائف الجوازات

تم فتح باب التقديم ابتداءً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر لعام 2021 من الساعة العاشرة صباحًا يعادل 10 من شهر ربيع الأول سنة 1443 هجريًا.

تستمر فترة التقديم في وظائف الجوازات لمدة خمسة أيام حيثُ تنتهي فترة التقديم يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر عام 2021 يعادل يوم 15 ربيع الأول عام 1443 هجريًا.