تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين للأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب

دوت الخليج - أعلن القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، عن تأجيل الانتخاب للمجلس القادم لنقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني .
وقال البرماوي، إن الانتخابات الأسبوع المقبل ستكون بمن حضر، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في اجتماع اليوم بلغ 416 زميلا وزميلة من أصل 1142 ممن يحق لهم التصويت.
ويشترط القانون تسجيل "النصف +1" من أعضاء الهيئة العامة، لتحقيق النصاب القانوني والبدء بعملية الاقتراع .
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