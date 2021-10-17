جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، وفق ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أن الساسة الغربيين لا يريدون الاعتراف بأخطائهم التى أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز ويفضلوا بدلًا من ذلك شيطنة روسيا.
وتابع : "أخطأ الغربيون فى التقديرات.. كانوا يعولون على طاقة الرياح، ولكن الرياح كانت قد انتهت.. لم تعد هناك رياح منذ عدة أشهر.. وكانوا يعتمدون على السوق الفورية، لكن السوق الفورية انتقلت إلى مكان حيث تكون الأسعار أعلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: الدول الغربية تُلقى باللائمة على روسيا لارتفاع أسعار الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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