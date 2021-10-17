مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية جنوب ألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية بمقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.
ووقع حادث التحطم وسط منطقة غابات قرب بلدة بوخن الصغيرة بعد ظهر الأحد، وخلف الحادث حطاما تناثر على مسافة عدة مئات من الأمتار.
وذكرت شرطة مدينة هايلبرون القريبة من مكان الحادث أن المروحية من طراز "روبنسن آر44" ولم يتم حتى الآن تحديد سبب تحطمها.
وأكدت أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص لكها لم تقدم بعد أي معلومات بشأن الضحايا أو موقع انطلاق المروحية.
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