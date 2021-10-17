باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، اليوم السبت، إن التيار الذي يترأسه سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح باسيل في تغريدات على "تويتر" أن التيار الوطني الحر يؤيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مضيفا أنه "ضد أي عملية تسييس أو تحيز في تحقيق مرفأ بيروت".

وأضاف باسيل أن "هناك بعض التحيز في تحقيق مرفأ بيروت، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك تسييس للتحقيق من جانب القاضي"، مشددا على ضرورة عدم وقف التحقيق.

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس عام 2020، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.

وكان تلفزيون "إل.بي. سي" اللبناني كشف اليوم السبت أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

المصدر: "رويترز"