دوت الخليج :- نفّذت مجموعة "نون" النسائية وقفة أمام منزل وزير العدل اللبناني هنري خوري للتأكيد على دور القضاء في قضية تحقيقات مرفأ بيروت .
وأكد خوري , السبت , للمعتصمات أنّ "القرار في شأن القاضي البيطار ليس عندي"، مخاطباً السيدات بالقول: "القاضي البيطار يقوم بواجباته، وما يتخذّ من خطوات يقع ضمن سلطته، ولست مطّلعاً على كل الملف".
ونقل عن خوري قوله إن القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد، مضيفًا: "صلاحياتي محدودة، ولا احد يريد هدر دم الضحايا وسأبقى متمسكا بالقانون".
وكالات لبنانية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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