أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد النزيلي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد النزيليبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل محمد محمد حمود النزيلي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام عام1982م، الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته التنموية والخدمية من خلال المناصب الادارية والمحلية التي تقلدها الفقيد طوال مسيرته العملية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى/ ابراهيم محمد محمد النزيلي، واخوانه، وكافة آل النزيلي بمحافظة المحويت مديرية المدينة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم..

سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

